Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер рассказал, какие эмоции испытывает от статуса первой ракетки мира

Синнер рассказал, какие эмоции испытывает от статуса первой ракетки мира
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос, какие эмоции испытывает от нынешнего статуса.

Синнер является победителем минувшего турнира категории «Мастерс» в Париже. Выиграв турнир, теннисист вернулся на первую строчку мирового рейтинга, обойдя Карлоса Алькараса.

Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Алькарас, в свою очередь, проиграл на турнире британцу Кэмерону Норри во втором круге.

Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 21:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Кэмерон Норри
31
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Какие эмоции вы испытываете, будучи первой ракеткой мира? Повлияла ли на вас борьба за первое место в последние недели?
— Ранний вылет Карлоса в Париже открыл некоторые сценарии, за которыми я, да, слежу, но знаю, что, если он будет играть очень хорошо, шансов нет, независимо от моих результатов. Однако в прошлом году я испытал чудесное чувство, поднимая трофей, и хотел бы испытать его снова, независимо от того, какое место я займу. Ключ к хорошей игре в теннис — стараться быть максимально свободным, — приводит слова Синнера Ubitenns.

Материалы по теме
«Вайб просто запредельный». Синнер и Алькарас поразили всех яркой тренировкой на Итоговом
«Вайб просто запредельный». Синнер и Алькарас поразили всех яркой тренировкой на Итоговом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android