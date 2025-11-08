Синнер рассказал, какие эмоции испытывает от статуса первой ракетки мира

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос, какие эмоции испытывает от нынешнего статуса.
Синнер является победителем минувшего турнира категории «Мастерс» в Париже. Выиграв турнир, теннисист вернулся на первую строчку мирового рейтинга, обойдя Карлоса Алькараса.
Алькарас, в свою очередь, проиграл на турнире британцу Кэмерону Норри во втором круге.
— Какие эмоции вы испытываете, будучи первой ракеткой мира? Повлияла ли на вас борьба за первое место в последние недели?
— Ранний вылет Карлоса в Париже открыл некоторые сценарии, за которыми я, да, слежу, но знаю, что, если он будет играть очень хорошо, шансов нет, независимо от моих результатов. Однако в прошлом году я испытал чудесное чувство, поднимая трофей, и хотел бы испытать его снова, независимо от того, какое место я займу. Ключ к хорошей игре в теннис — стараться быть максимально свободным, — приводит слова Синнера Ubitenns.
