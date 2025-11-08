Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жасмин Паолини объяснила, с чем связано неудачное выступление на Итоговом турнире WTA

Жасмин Паолини объяснила, с чем связано неудачное выступление на Итоговом турнире WTA
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини опубликовала пост после провального выступления на Итоговом чемпионате WTA.

«Завершаю неделю в Саудовской Аравии после Итогового турнира. Я очень рада, что прошла квалификацию, хотя вирус помешал мне выступить так, как я хотела. Тем не менее это был незабываемый опыт. Огромное спасибо WTA, турниру, моему партнёру по паре Сарре Эррани и моей команде за поддержку на этой неделе. Я немного отдохну и восстановлюсь. Скоро вернусь», — написала Паолини на своей странице в социальных сетях.

Паолини выступала на Итоговом турнире WTA в одиночном и парном разрядах. Итальянская теннисистка не смогла преодолеть стадию группового этапа в обоих разрядах.

Материалы по теме
Кудерметова и Мертенс бьются за титул Итогового! Ещё сыграют Рыбакина и Соболенко. LIVE!
Live
Кудерметова и Мертенс бьются за титул Итогового! Ещё сыграют Рыбакина и Соболенко. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android