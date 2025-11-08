Жасмин Паолини объяснила, с чем связано неудачное выступление на Итоговом турнире WTA

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини опубликовала пост после провального выступления на Итоговом чемпионате WTA.

«Завершаю неделю в Саудовской Аравии после Итогового турнира. Я очень рада, что прошла квалификацию, хотя вирус помешал мне выступить так, как я хотела. Тем не менее это был незабываемый опыт. Огромное спасибо WTA, турниру, моему партнёру по паре Сарре Эррани и моей команде за поддержку на этой неделе. Я немного отдохну и восстановлюсь. Скоро вернусь», — написала Паолини на своей странице в социальных сетях.

Паолини выступала на Итоговом турнире WTA в одиночном и парном разрядах. Итальянская теннисистка не смогла преодолеть стадию группового этапа в обоих разрядах.