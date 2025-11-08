Скидки
Федерация тенниса Казахстана отреагировала на выход Рыбакиной в финал Итогового турнира

Федерация тенниса Казахстана отреагировала на выход Рыбакиной в финал Итогового турнира
Федерация тенниса Казахстана отреагировала на выход шестой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финал Итогового турнира WTA — 2025.

«Этот результат стал историческим не только для самой Елены, но и для всего казахстанского тенниса. До неё ни одна теннисистка, ни один теннисист из Казахстана не выходили в финал Итогового турнира», — сказано в заявлении пресс-службы WTA.

За победу на Итоговом турнире WTA – 2025 Рыбакина поспорит с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, которая в полуфинале обыграла американку Аманду Анисимову. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф.

