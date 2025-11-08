«Потом всё лицо будет в высыпаниях». Соболенко рассказала, чего не приемлет во время матча

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», белорусская теннисистка Арина Соболенко выбрала, что для неё считается «роскошным максимумом» или «базовым минимумом» в теннисе.
– Победный крик после матча?
– Базовый минимум.
– Маникюр с длинными ногтями во время игры?
– Ну это стрём – хочется сказать. Роскошный максимум.
– А макияж во время матча?
– Я не понимаю, это стрём, потом всё лицо будет в высыпаниях.
– Шампанское на пресс-конференции?
– Базовый минимум.
– Дружба с соперницами?
– Роскошный максимум.
– Целый день проваляться в кровати?
– Роскошный максимум, — сказала Соболенко в интервью First&Red.
Вчера, 8 ноября, Соболенко вышла в финал Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде, обыграв американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 3:6, 6:3.