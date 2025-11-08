«Потом всё лицо будет в высыпаниях». Соболенко рассказала, чего не приемлет во время матча

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», белорусская теннисистка Арина Соболенко выбрала, что для неё считается «роскошным максимумом» или «базовым минимумом» в теннисе.

– Победный крик после матча?

– Базовый минимум.

– Маникюр с длинными ногтями во время игры?

– Ну это стрём – хочется сказать. Роскошный максимум.

– А макияж во время матча?

– Я не понимаю, это стрём, потом всё лицо будет в высыпаниях.

– Шампанское на пресс-конференции?

– Базовый минимум.

– Дружба с соперницами?

– Роскошный максимум.

– Целый день проваляться в кровати?

– Роскошный максимум, — сказала Соболенко в интервью First&Red.

Вчера, 8 ноября, Соболенко вышла в финал Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде, обыграв американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 3:6, 6:3.