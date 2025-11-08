«Сейчас все далеко от них». Зверев — о конкуренции с Синнером и Алькарасом

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о конкуренции с лидерами мирового рейтинга Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

«Я действительно думаю, что сейчас все далеко от Янника и Карлоса. Это не восприятие, это правда. В этом году у меня были некоторые проблемы, некоторые физические проблемы, были трудности с точки зрения здоровья. Но когда я был здоров и мог соревноваться, особенно в последние недели в Вене и Париже, думаю, что показал хороший теннис. Когда я забочусь о своём теле, то на 100% чувствую, что могу конкурировать с лучшими игроками в мире», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, Зверев выступит на Итоговом турнире ATP, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия).