Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер ответил, считает ли себя лучшим в мире по игре на крытых кортах

Янник Синнер ответил, считает ли себя лучшим в мире по игре на крытых кортах
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал мнение о том, что он является лучшим игроком в туре на крытых кортах.

— Зверев только что сказал, что предпочёл бы оказаться в группе Алькараса, потому что ты лучший в мире на крытых кортах. А на каком покрытии ты не чувствуешь себя лучшим в мире, может быть, на грунте, даже несмотря на три матчбола в финале «Ролан Гаррос»?

— Думаю, ошибочно считать меня номером один в мире. Предпочитаю всегда считать себя вторым номером, потому что так знаешь, что всегда есть над чем работать. Цифры есть, конечно, но всегда стараюсь мотивировать себя другими способами. Доволен тем, что так сказал Зверев. Знаю, что силён на крытых кортах, это осознаю, но как только ты хоть на мгновение расслабляешься, всё ухудшается, — приводит слова Синнера Ubitennis.

Материалы по теме
«Вайб просто запредельный». Синнер и Алькарас поразили всех яркой тренировкой на Итоговом
«Вайб просто запредельный». Синнер и Алькарас поразили всех яркой тренировкой на Итоговом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android