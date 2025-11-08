Янник Синнер ответил, считает ли себя лучшим в мире по игре на крытых кортах

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал мнение о том, что он является лучшим игроком в туре на крытых кортах.

— Зверев только что сказал, что предпочёл бы оказаться в группе Алькараса, потому что ты лучший в мире на крытых кортах. А на каком покрытии ты не чувствуешь себя лучшим в мире, может быть, на грунте, даже несмотря на три матчбола в финале «Ролан Гаррос»?

— Думаю, ошибочно считать меня номером один в мире. Предпочитаю всегда считать себя вторым номером, потому что так знаешь, что всегда есть над чем работать. Цифры есть, конечно, но всегда стараюсь мотивировать себя другими способами. Доволен тем, что так сказал Зверев. Знаю, что силён на крытых кортах, это осознаю, но как только ты хоть на мгновение расслабляешься, всё ухудшается, — приводит слова Синнера Ubitennis.