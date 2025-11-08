Скидки
«Ждал Алькараса». Зверев оценил жеребьёвку Итогового турнира после попадания на Синнера

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев признался, что ожидал попасть в одну группу с Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP.

— Знаю, что может быть трудно дать честный ответ, но перед жеребьёвкой вы надеялись быть в той же группе, что и Алькарас или Синнер? Почему?
— Карлос.

— Это весь ответ?
— Честно говоря, это не имеет большого значения. Я имею в виду, что это важно, но, очевидно, они оба лучшие в мире. На этом покрытии, думаю, корт быстрее, чем в Париже. Думаю, Янник здесь самый сильный. Конечно, каждый может победить любого, но в последние два года я был в той же группе, что и Карлос, и выигрывал оба раза. У меня не было реальных предпочтений. На самом деле, надеялся, что оба могут быть в одной группе, — сказал Зверев на пресс-конференции.

