Элисе Мертенс и Вероника Кудерметова выиграли первый сет в финале Итогового турнира WTA
Поделиться
В эти минуты идёт финальный матч парного разряда Итогового турнира WTA – 2025, в котором российско-бельгийский дуэт Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс играет с Тимей Бабош (Венгрия) и Луизой Стефани (Бразилия). Первый сет поединка остался за Кудерметовой и Мертенс на тай-брейке — 7:6 (7:4). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча за титул.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Финал
08 ноября 2025, суббота. 16:10 МСК
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова
Счёт личных встреч — 1:0 в пользу Кудерметовой/Мертенс. Они выиграли у Бабош/Стефани весной этого года на грунте, в 1/16 финала в Риме (6:4, 6:2).
Итоговый чемпионат WTA проходит с 1 по 8 ноября. Действующими чемпионками соревнований в парном разряде являются Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 ноября 2025
-
17:49
-
17:18
-
16:52
-
16:16
-
15:56
-
15:39
-
15:05
-
14:56
-
14:38
-
14:35
-
11:59
-
11:53
-
11:33
-
11:22
-
11:00
-
10:53
-
10:48
-
10:25
-
10:11
-
09:58
-
09:47
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
07:34
-
06:34
-
06:19
-
04:16
-
03:39
-
02:13
-
01:30
-
00:48
-
00:36
-
00:30
-
00:18