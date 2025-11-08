Элисе Мертенс и Вероника Кудерметова выиграли первый сет в финале Итогового турнира WTA

В эти минуты идёт финальный матч парного разряда Итогового турнира WTA – 2025, в котором российско-бельгийский дуэт Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс играет с Тимей Бабош (Венгрия) и Луизой Стефани (Бразилия). Первый сет поединка остался за Кудерметовой и Мертенс на тай-брейке — 7:6 (7:4). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча за титул.

Счёт личных встреч — 1:0 в пользу Кудерметовой/Мертенс. Они выиграли у Бабош/Стефани весной этого года на грунте, в 1/16 финала в Риме (6:4, 6:2).

Итоговый чемпионат WTA проходит с 1 по 8 ноября. Действующими чемпионками соревнований в парном разряде являются Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф.