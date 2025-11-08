Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс выиграли Итоговый турнир WTA — 2025 в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс завоевали титул на Итоговом турнире WTA — 2025 в парном разряде. В финале они одержали победу над дуэтом Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия) со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время Кудерметова и Мертенс выполнили пять подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из шести. На счету их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Кудерметова и Мертенс во второй раз в карьере выиграли Итоговый турнир WTA вместе. Это их второй титул в нынешнем сезоне после победы на Уимблдоне-2025.