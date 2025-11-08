Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс выиграли Итоговый турнир WTA — 2025 в парном разряде
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс завоевали титул на Итоговом турнире WTA — 2025 в парном разряде. В финале они одержали победу над дуэтом Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия) со счётом 7:6 (7:4), 6:1.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Финал
08 ноября 2025, суббота. 16:10 МСК
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова
Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время Кудерметова и Мертенс выполнили пять подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из шести. На счету их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
Кудерметова и Мертенс во второй раз в карьере выиграли Итоговый турнир WTA вместе. Это их второй титул в нынешнем сезоне после победы на Уимблдоне-2025.
