Бабош / Стефани — Элисе Мертенс / Вероника Кудерметова, результат матча 8 ноября 2025, счёт 0:2, финал Итоговый турнир WTA

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс выиграли Итоговый турнир WTA — 2025 в парном разряде
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс завоевали титул на Итоговом турнире WTA — 2025 в парном разряде. В финале они одержали победу над дуэтом Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия) со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Финал
08 ноября 2025, суббота. 16:10 МСК
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		1
7 7 		6
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова

Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время Кудерметова и Мертенс выполнили пять подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из шести. На счету их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Кудерметова и Мертенс во второй раз в карьере выиграли Итоговый турнир WTA вместе. Это их второй титул в нынешнем сезоне после победы на Уимблдоне-2025.

