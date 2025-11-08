Скидки
Теннис

Кафельников высказался о победе Кудерметовой на Итоговом турнире WTA в паре

Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе россиянки Вероники Кудерметовой в паре с бельгийкой Элисе Мертенс на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде. Пара Кудерметова/Мертенс обыграла в финале венгерско-бразильский дуэт Тимя Бабош/Луиза Стефани со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Финал
08 ноября 2025, суббота. 16:10 МСК
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		1
7 7 		6
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова

«Безусловно, отличный результат Вероники. Итоговый турнир — это престижно. Рад за неё. У Вероники всё нормально с психологией. У неё всё нормально идёт. Не нужно чего-то дополнительно ждать — всё шикарно», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

