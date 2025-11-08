Кафельников высказался о победе Кудерметовой на Итоговом турнире WTA в паре

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе россиянки Вероники Кудерметовой в паре с бельгийкой Элисе Мертенс на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде. Пара Кудерметова/Мертенс обыграла в финале венгерско-бразильский дуэт Тимя Бабош/Луиза Стефани со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

«Безусловно, отличный результат Вероники. Итоговый турнир — это престижно. Рад за неё. У Вероники всё нормально с психологией. У неё всё нормально идёт. Не нужно чего-то дополнительно ждать — всё шикарно», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.