Фото: Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс получили титул Итогового турнира WTA — 2025

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс получили трофей за победу на Итоговом турнире WTA — 2025 в парном разряде. В финале соревнований они одержали победу над дуэтом Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия) со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс во второй раз в карьере выиграли Итоговый турнир WTA вместе. Ранее они завоёвывали трофей в 2022 году. Это их второй титул в нынешнем сезоне после победы на Уимблдоне-2025. 2025 год Кудерметова завершила на шестом месте в парном рейтинге WTA (6635 очков), её напарница Мертенс — на пятом (6730).