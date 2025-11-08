Скидки
Дрейпер — об отсутствии Синнера на Кубке Дэвиса: тяжело видеть, как критикуют за подобное

Дрейпер — об отсутствии Синнера на Кубке Дэвиса: тяжело видеть, как критикуют за подобное
Аудио-версия:
11-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о том, почему итальянец Янник Синнер решил пропустить розыгрыш финала Кубка Дэвиса – 2025, отметив, что ему тяжело видеть, как теннисиста критикуют за данное решение.

«Янник не играет в Кубке Дэвиса в этом году, верно? Вероятно, он думает: «Я уже выигрывал Кубок Дэвиса дважды. Этот сезон был длинным, пришлось со многим справляться, я хорошо выступил на турнирах «Большого шлема», и теперь хочу провести лучшую предсезонную подготовку, прогрессировать как игрок и восстановить силы». Он и его команда явно приняли решение, которое поможет ему стать ещё лучше, тяжело видеть, как кого-то критикуют за подобное, ведь эти люди просто не понимают этот вид спорта и то, как он устроен», – приводит слова Дрейпера We Love Tennis.

