Соболенко — Рыбакина: представительница Казахстана выиграла первый сет в финале Итогового
В эти минуты в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) идёт финальный матч Итогового турнира WTA – 2025, в котором играют четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Казахстана шестая ракетка мира Елена Рыбакина. Первый сет встречи выиграла Рыбакина со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча за титул.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|
|3
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Счёт личных встреч — 8-5 в пользу Соболенко. В этом году Арина вырвала победу в четвертьфинале Берлина, уйдя с четверного матчбола — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6), Елена после этого взяла убедительный реванш в четвертьфинале Цинциннати — 6:1, 6:4, а белоруска затем победила в четвертьфинале Уханя (6:3, 6:3).
