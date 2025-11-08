Скидки
Лёнер Тьен — Кэмерон Норри, результат матча 8 ноября 2025, счет 2:1, финал АТР-250 в Метце

Лёнер Тьен завоевал титул на турнире в Метце, обыграв в финале Кэмерона Норри
38-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен завоевал титул чемпиона турнира АТР-250 в Метце (Франция), обыграв в финальном матче британца Кэмерона Норри (27-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (8:6).

Метц. Финал
08 ноября 2025, суббота. 18:40 МСК
Кэмерон Норри
27
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 6
6 		3 7 8
         
Лёнер Тьен
38
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Теннисисты провели на корте 1 часа 12 минут. За время матча Тьен выполнил семь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Норри сделал в игре четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

Для 19-летнего Тьена титул на турнире в Метце стал первым в рамках АТР-тура.

Турнир в Метце проходил со 2 по 8 ноября. Призовой фонд соревнований составил € 596 тыс.

