Лёнер Тьен завоевал титул на турнире в Метце, обыграв в финале Кэмерона Норри
38-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен завоевал титул чемпиона турнира АТР-250 в Метце (Франция), обыграв в финальном матче британца Кэмерона Норри (27-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (8:6).
Метц. Финал
08 ноября 2025, суббота. 18:40 МСК
27
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 6
|
|3
|7 8
38
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Теннисисты провели на корте 1 часа 12 минут. За время матча Тьен выполнил семь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Норри сделал в игре четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти.
Для 19-летнего Тьена титул на турнире в Метце стал первым в рамках АТР-тура.
Турнир в Метце проходил со 2 по 8 ноября. Призовой фонд соревнований составил € 596 тыс.
