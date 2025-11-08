Лёнер Тьен завоевал титул на турнире в Метце, обыграв в финале Кэмерона Норри

38-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен завоевал титул чемпиона турнира АТР-250 в Метце (Франция), обыграв в финальном матче британца Кэмерона Норри (27-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (8:6).

Теннисисты провели на корте 1 часа 12 минут. За время матча Тьен выполнил семь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Норри сделал в игре четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

Для 19-летнего Тьена титул на турнире в Метце стал первым в рамках АТР-тура.

Турнир в Метце проходил со 2 по 8 ноября. Призовой фонд соревнований составил € 596 тыс.