Арина Соболенко — Елена Рыбакина, результат матча 8 ноября 2025, счёт 0:2, финал Итоговый турнир WTA

Елена Рыбакина выиграла Итоговый турнир WTA — 2025, победив в финале Арину Соболенко
Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала чемпионкой Итогового турнира WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале она обыграла лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время Рыбакина выполнила 13 подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Соболенко пять эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Рыбакина впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат WTA. Этот титул стал 11-м в карьере теннисистки.

Новости. Теннис
