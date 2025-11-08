Елена Рыбакина выиграла Итоговый турнир WTA — 2025, победив в финале Арину Соболенко

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала чемпионкой Итогового турнира WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале она обыграла лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время Рыбакина выполнила 13 подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Соболенко пять эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Рыбакина впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат WTA. Этот титул стал 11-м в карьере теннисистки.