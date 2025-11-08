Елена Рыбакина выиграла Итоговый турнир WTA — 2025, победив в финале Арину Соболенко
Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала чемпионкой Итогового турнира WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале она обыграла лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 7:6 (7:0).
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 0
|
|7 7
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время Рыбакина выполнила 13 подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Соболенко пять эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Рыбакина впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат WTA. Этот титул стал 11-м в карьере теннисистки.
