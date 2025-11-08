Скидки
Теннис

Лоренцо Музетти — Новак Джокович, результат матча 8 ноября 2025, счет 1:2, финал АТР-250 в Афинах

Новак Джокович обыграл Лоренцо Музетти и завоевал титул на турнире в Афинах
Комментарии

Пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович завоевал титул чемпиона турнира АТР-250 в Афинах (Греция), обыграв в финале соревнований итальянца Лоренцо Музетти (девятый номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Афины. Финал
08 ноября 2025, суббота. 18:10 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Теннисисты провели на корте 3 часа. За время матча Джокович выполнил шесть подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Лоренцо Музетти сделал в игре 10 эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

Титул турнира в Афинах стал 101-м в карьере Новака Джоковича и вторым в сезоне-2025. Ранее серб стал чемпионом турнира АТР-250 в Женеве (Швейцария).

