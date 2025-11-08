Новак Джокович обыграл Лоренцо Музетти и завоевал титул на турнире в Афинах
Пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович завоевал титул чемпиона турнира АТР-250 в Афинах (Греция), обыграв в финале соревнований итальянца Лоренцо Музетти (девятый номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 7:5.
Афины. Финал
08 ноября 2025, суббота. 18:10 МСК
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
9
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Теннисисты провели на корте 3 часа. За время матча Джокович выполнил шесть подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Лоренцо Музетти сделал в игре 10 эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти.
Титул турнира в Афинах стал 101-м в карьере Новака Джоковича и вторым в сезоне-2025. Ранее серб стал чемпионом турнира АТР-250 в Женеве (Швейцария).
