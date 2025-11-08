Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Музетти не смог обойти Оже-Альяссима в борьбе за последнюю путёвку на Итоговый турнир ATP

Музетти не смог обойти Оже-Альяссима в борьбе за последнюю путёвку на Итоговый турнир ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал последним участником Итогового турнира ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия). Это стало известно после поражения итальянца Лоренцо Музетти в финале турнира категории ATP-250 в Афины (Греция) от 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (6:4, 3:6, 5:7).

Афины. Финал
08 ноября 2025, суббота. 18:10 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Оже-Альяссим по итогам сезона набрал 3845 очков, Музетти — 3840. В текущем сезоне Оже-Альяссим завоевал три титула, играл в финале «Мастерса» в Париже (Франция) и полуфинале US Open. Музетти выходил в финал «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) и играл в полуфинале «Ролан Гаррос», титулов не выиграл.

На Итоговом турнире также сыграют итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, серб Новак Джокович, американец Тейлор Фриц, американец Бен Шелтон и австралиец Алекс де Минор.

Материалы по теме
Новак Джокович обыграл Лоренцо Музетти и завоевал титул на турнире в Афинах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android