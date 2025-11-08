Музетти не смог обойти Оже-Альяссима в борьбе за последнюю путёвку на Итоговый турнир ATP

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал последним участником Итогового турнира ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия). Это стало известно после поражения итальянца Лоренцо Музетти в финале турнира категории ATP-250 в Афины (Греция) от 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (6:4, 3:6, 5:7).

Оже-Альяссим по итогам сезона набрал 3845 очков, Музетти — 3840. В текущем сезоне Оже-Альяссим завоевал три титула, играл в финале «Мастерса» в Париже (Франция) и полуфинале US Open. Музетти выходил в финал «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) и играл в полуфинале «Ролан Гаррос», титулов не выиграл.

На Итоговом турнире также сыграют итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, серб Новак Джокович, американец Тейлор Фриц, американец Бен Шелтон и австралиец Алекс де Минор.