Рыбакина — первая представительница Казахстана и Азии с титулом Итогового турнира WTA

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала первой представительницей Казахстана и Азии, которой удалось одержать победу на Итоговом турнире WTA с момента основания соревнований в 1972 году. В финале Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Рыбакина обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:3, 7:6 (7:0).
Рыбакина прошла турнир без поражений. Она одержала три победы на групповом этапе соревнований, обыграв американку Аманду Анисимову (6:3, 6:1), польку Игу Швёнтек (3:6, 6:1, 6:0), россиянку Екатерину Александрову (6:4, 6:4). В полуфинале турнира она оказалась сильнее американки Джессики Пегулы (4:6, 6:3, 6:4).
Рыбакина впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат WTA. Этот титул стал 11-м в карьере теннисистки.
