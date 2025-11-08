Арина Соболенко расплакалась после поражения от Рыбакиной в финале Итогового турнира WTA

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла сдержать эмоций после поражения в финале Итогового турнира WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Она проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 6:7 (0:7).

Соболенко расплакалась во время речи на церемонии награждения. Она во второй раз в карьере проиграла в финале Итогового турнира, также потерпела поражение в 2022 году от француженки Каролин Гарсии.

Фото: Кадр из трансляции

Рыбакина впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат WTA. Этот титул стал 11-м в карьере теннисистки.