«Смела меня с корта». Соболенко обратилась к Рыбакиной после финала Итогового чемпионата
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к чемпионке Уимблдона-2022, шестой ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана после очного финала Итогового турнира WTA — 2025. Рыбакина победила со счётом 6:3, 7:6 (7:0).
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 0
|
|7 7
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Не лучшее выступление в моём исполнении, но, Елена, ты определённо сыграла сегодня лучше. Ты буквально смела меня с корта, большая молодец. Рада, что ты снова показываешь свой лучший теннис», — сказала Соболенко в речи финалистки.
Соболенко во второй раз в карьере проиграла в финале Итогового турнира, она также потерпела поражение в 2022 году от француженки Каролин Гарсии.
