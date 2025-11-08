«Смела меня с корта». Соболенко обратилась к Рыбакиной после финала Итогового чемпионата

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к чемпионке Уимблдона-2022, шестой ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана после очного финала Итогового турнира WTA — 2025. Рыбакина победила со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

«Не лучшее выступление в моём исполнении, но, Елена, ты определённо сыграла сегодня лучше. Ты буквально смела меня с корта, большая молодец. Рада, что ты снова показываешь свой лучший теннис», — сказала Соболенко в речи финалистки.

Соболенко во второй раз в карьере проиграла в финале Итогового турнира, она также потерпела поражение в 2022 году от француженки Каролин Гарсии.