«Старею, становлюсь чувствительной». Соболенко — команде после поражения от Рыбакиной

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала своё поражение в финале Итогового турнира WTA — 2025, обратившись к своей команде. Она проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 3:6, 6:7 (0:7).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Возможно, это не тот результат, который мы все хотели сегодня, но [было] так много всего… Наверное, я старею, становлюсь очень чувствительной… Есть столько всего, чем можно гордиться. Спасибо, ребята», — сказала Соболенко в речи финалистки.

Соболенко во второй раз в карьере проиграла в финале Итогового турнира, также она потерпела поражение в 2022 году от француженки Каролин Гарсии.

