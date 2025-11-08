Джокович эмоционально отпраздновал победу в Афинах, разорвав на себе футболку

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович эмоционально отпраздновал победу на турнире в Афинах (Греция) разорвав на себе футболку. В финальном матче турнира Джокович обыграл итальянского теннисиста Лоренцо Музетти (девятый номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Фото: Скриншот трансляции

Титул чемпиона турнира в Афинах стал 101-м в карьере Новака Джоковича и вторым в сезоне-2025. Ранее серб одержал победу на турнире АТР-250 в Женеве (Швейцария).

Турнир в Афинах проходил со 2 по 8 ноября. В рамках календаря АТР соревнования проводились впервые. Призовой фонд турнира составил €767 тыс.