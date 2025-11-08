Джокович эмоционально отпраздновал победу в Афинах, разорвав на себе футболку
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович эмоционально отпраздновал победу на турнире в Афинах (Греция) разорвав на себе футболку. В финальном матче турнира Джокович обыграл итальянского теннисиста Лоренцо Музетти (девятый номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 7:5.
Афины. Финал
08 ноября 2025, суббота. 18:10 МСК
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
9
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Титул чемпиона турнира в Афинах стал 101-м в карьере Новака Джоковича и вторым в сезоне-2025. Ранее серб одержал победу на турнире АТР-250 в Женеве (Швейцария).
Турнир в Афинах проходил со 2 по 8 ноября. В рамках календаря АТР соревнования проводились впервые. Призовой фонд турнира составил €767 тыс.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 ноября 2025
-
22:31
-
22:17
-
22:05
-
21:59
-
21:58
-
21:42
-
21:33
-
21:29
-
21:20
-
21:13
-
21:01
-
20:51
-
19:58
-
19:50
-
19:29
-
19:02
-
17:49
-
17:18
-
16:52
-
16:16
-
15:56
-
15:39
-
15:05
-
14:56
-
14:38
-
14:35
-
11:59
-
11:53
-
11:33
-
11:22
-
11:00
-
10:53
-
10:48
-
10:25
-
10:11