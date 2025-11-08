Новак Джокович не сыграет на Итоговом турнире ATP — 2025 — Sky Sport Italia

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не примет участия в Итоговом турнире ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия). Об этом сообщает Sky Sport Italia в соцсетях.

Сегодня, 8 ноября, Новак Джокович стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция). В финале он обыграл итальянца Лоренцо Музетти.

Сам Джокович не давал конкретный комментарий по поводу участия на Итоговом после финала в Афинах. В случае снятия его место в групповом раунде займёт именно Музетти, который занимает девятое место в гонке на Итоговый.