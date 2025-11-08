Рыбакина: надеюсь, что мы ещё много раз сыграем с Ариной в финалах на крупных турнирах

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обратилась к белоруске Арине Соболенко после победы в финальном матче Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Рыбакина обыграла Соболенко со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

«Это была невероятная неделя. Честно говоря, совсем не ожидала такого результата и не думала, что пройду так далеко. Это просто потрясающе. Хочу поздравить Арину с тем, что она уже второй год подряд занимает первое место — это невероятное достижение, просто фантастика. Поздравляю тебя и твою команду. Сегодня была тяжёлая битва, некоторые моменты мне хотелось бы изменить, но, опять же, это теннис. Просто надеюсь, что мы ещё много раз сыграем с Ариной в финалах на крупных турнирах вместе.

И, конечно, хочу поблагодарить болельщиков, зрителей — атмосфера здесь была потрясающая. Наслаждаюсь игрой здесь уже второй год подряд, это действительно замечательно — быть здесь. Большое спасибо», – сказала Рыбакина во время церемонии награждения.