Рыбакина отказалась фотографироваться с генеральным директором WTA на Итоговом турнире
Поделиться
Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не стала фотографироваться с генеральным директором WTA Поршей Арчер на церемонии награждения Итогового турнира WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 7:6 (7:0).
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 0
|
|7 7
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Фото: Кадр из трансляции
В начале 2025 года стало известно, что тренер Рыбакиной Стефано Вуков был отстранён от работы в WTA за нарушение кодекса этики. В конце 2024-го она сообщила о прекращении сотрудничества с Вуковым, однако в январе 2025-го вернула его в свою команду. В августе с Вукова было снято отстранение.
Рыбакина впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат WTA. Этот титул стал 11-м в карьере теннисистки.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 ноября 2025
-
22:47
-
22:47
-
22:34
-
22:31
-
22:17
-
22:05
-
21:59
-
21:58
-
21:42
-
21:33
-
21:29
-
21:20
-
21:13
-
21:01
-
20:51
-
19:58
-
19:50
-
19:29
-
19:02
-
17:49
-
17:18
-
16:52
-
16:16
-
15:56
-
15:39
-
15:05
-
14:56
-
14:38
-
14:35
-
11:59
-
11:53
-
11:33
-
11:22
-
11:00
-
10:53