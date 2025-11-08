Рыбакина отказалась фотографироваться с генеральным директором WTA на Итоговом турнире

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не стала фотографироваться с генеральным директором WTA Поршей Арчер на церемонии награждения Итогового турнира WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

Фото: Кадр из трансляции

В начале 2025 года стало известно, что тренер Рыбакиной Стефано Вуков был отстранён от работы в WTA за нарушение кодекса этики. В конце 2024-го она сообщила о прекращении сотрудничества с Вуковым, однако в январе 2025-го вернула его в свою команду. В августе с Вукова было снято отстранение.

Рыбакина впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат WTA. Этот титул стал 11-м в карьере теннисистки.