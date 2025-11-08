Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович завоевал 101-й титул в карьере на турнирах АТР

Новак Джокович завоевал 101-й титул в карьере на турнирах АТР
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович завоевал 101-й титул в профессиональной карьере. Это произошло после того как, в финале турнира АТР-250 в Афинах (Греция) Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Афины. Финал
08 ноября 2025, суббота. 18:10 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Свой первый титул в рамках АТР Джокович завоевал в 2006 году на грунтовом турнире в Амерсфоорте (Нидерланды). В финале он обыграл чилийца Николаса Массу со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Чемпионский титул на турнире в Афинах стал Новака Джоковича вторым в сезоне-2025. Ранее серб стал чемпионом турнира АТР-250 в Женеве (Швейцария).

Материалы по теме
Джокович сотворил историю в Афинах. Взял 101-й титул и оставил соперника без Итогового
Джокович сотворил историю в Афинах. Взял 101-й титул и оставил соперника без Итогового
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android