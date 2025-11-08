Новак Джокович завоевал 101-й титул в карьере на турнирах АТР

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович завоевал 101-й титул в профессиональной карьере. Это произошло после того как, в финале турнира АТР-250 в Афинах (Греция) Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Свой первый титул в рамках АТР Джокович завоевал в 2006 году на грунтовом турнире в Амерсфоорте (Нидерланды). В финале он обыграл чилийца Николаса Массу со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Чемпионский титул на турнире в Афинах стал Новака Джоковича вторым в сезоне-2025. Ранее серб стал чемпионом турнира АТР-250 в Женеве (Швейцария).