Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP — 2025 из-за травмы
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия). Официальной причиной стала травма локтя, об этом сообщает пресс-служба ATP в социальных сетях.
Сегодня, 8 ноября, Новак Джокович стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция). В финале он обыграл итальянца Лоренцо Музетти (4:6, 6:3, 7:5). Место Джоковича займёт именно Музетти, который попадёт в группу к испанцу Карлосу Алькарасу, американцу Тейлору Фрицу и австралийцу Алексу де Минору. Теперь следующим запасным станет казахстанец Александр Бублик.
Афины. Финал
08 ноября 2025, суббота. 18:10 МСК
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
9
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
