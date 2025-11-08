Скидки
Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP — 2025 из-за травмы

Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP — 2025 из-за травмы
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия). Официальной причиной стала травма локтя, об этом сообщает пресс-служба ATP в социальных сетях.

Сегодня, 8 ноября, Новак Джокович стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция). В финале он обыграл итальянца Лоренцо Музетти (4:6, 6:3, 7:5). Место Джоковича займёт именно Музетти, который попадёт в группу к испанцу Карлосу Алькарасу, американцу Тейлору Фрицу и австралийцу Алексу де Минору. Теперь следующим запасным станет казахстанец Александр Бублик.

Афины. Финал
08 ноября 2025, суббота. 18:10 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
