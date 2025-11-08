«Очень тяжело играть, когда у неё идёт подача». Рыбакина — о финале с Соболенко в Эр-Рияде

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу в финале Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде над белоруской Ариной Соболенко. Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

«Я особо не думала о том, как всё пойдёт. Просто старалась играть стабильно от начала до конца. Честно говоря, с Ариной очень тяжело играть, когда у неё идёт подача — это совсем не просто. Всё получается примерно 50 на 50. Я просто старалась оставаться сильной и бороться за каждый мяч. Рада, что всё сложилось в мою пользу. Не знаю, как бы себя чувствовала, если бы нам пришлось играть третий сет, потому что, честно, я выложилась полностью — и физически, и ментально, чтобы сохранять концентрацию. Мы обе отлично подавали в конце второго сета, и я думала: «Что же ещё может произойти?» Я очень рада и горжусь тем, чего добилась в конце сезона. Начало было не самым удачным, а завершить его вот так просто замечательно», – сказала Рыбакина в интервью Tennis Channel.