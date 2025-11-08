Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень тяжело играть, когда у неё идёт подача». Рыбакина — о финале с Соболенко в Эр-Рияде

«Очень тяжело играть, когда у неё идёт подача». Рыбакина — о финале с Соболенко в Эр-Рияде
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу в финале Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде над белоруской Ариной Соболенко. Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Я особо не думала о том, как всё пойдёт. Просто старалась играть стабильно от начала до конца. Честно говоря, с Ариной очень тяжело играть, когда у неё идёт подача — это совсем не просто. Всё получается примерно 50 на 50. Я просто старалась оставаться сильной и бороться за каждый мяч. Рада, что всё сложилось в мою пользу. Не знаю, как бы себя чувствовала, если бы нам пришлось играть третий сет, потому что, честно, я выложилась полностью — и физически, и ментально, чтобы сохранять концентрацию. Мы обе отлично подавали в конце второго сета, и я думала: «Что же ещё может произойти?» Я очень рада и горжусь тем, чего добилась в конце сезона. Начало было не самым удачным, а завершить его вот так просто замечательно», – сказала Рыбакина в интервью Tennis Channel.

Материалы по теме
Рыбакина — чемпионка Итогового-2025! А ещё обладательница приза в $ 5 млн
Рыбакина — чемпионка Итогового-2025! А ещё обладательница приза в $ 5 млн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android