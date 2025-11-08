«Очень тяжело играть, когда у неё идёт подача». Рыбакина — о финале с Соболенко в Эр-Рияде

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу в финале Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде над белоруской Ариной Соболенко. Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:0).
|1
|2
|3
|
|6 0
|
|7 7
«Я особо не думала о том, как всё пойдёт. Просто старалась играть стабильно от начала до конца. Честно говоря, с Ариной очень тяжело играть, когда у неё идёт подача — это совсем не просто. Всё получается примерно 50 на 50. Я просто старалась оставаться сильной и бороться за каждый мяч. Рада, что всё сложилось в мою пользу. Не знаю, как бы себя чувствовала, если бы нам пришлось играть третий сет, потому что, честно, я выложилась полностью — и физически, и ментально, чтобы сохранять концентрацию. Мы обе отлично подавали в конце второго сета, и я думала: «Что же ещё может произойти?» Я очень рада и горжусь тем, чего добилась в конце сезона. Начало было не самым удачным, а завершить его вот так просто замечательно», – сказала Рыбакина в интервью Tennis Channel.
- 8 ноября 2025
-
23:01
-
22:47
-
22:47
-
22:34
-
22:31
-
22:17
-
22:05
-
21:59
-
21:58
-
21:42
-
21:33
-
21:29
-
21:20
-
21:13
-
21:01
-
20:51
-
19:58
-
19:50
-
19:29
-
19:02
-
17:49
-
17:18
-
16:52
-
16:16
-
15:56
-
15:39
-
15:05
-
14:56
-
14:38
-
14:35
-
11:59
-
11:53
-
11:33
-
11:22
-
11:00