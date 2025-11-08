Скидки
Новак Джокович выступил с обращением после снятия с Итогового турнира ATP — 2025

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович объяснил своё решение сняться с Итогового турнира ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия).

«С нетерпением ждал турнира в Турине, чтобы там выложиться по полной, но после сегодняшнего финала в Афинах с грустью сообщаю, что вынужден сняться с турнира из-за продолжающейся травмы. Приношу искренние извинения болельщикам, которые надеялись увидеть мою игру — ваша поддержка очень важна для меня. Желаю всем игрокам отличного турнира и с нетерпением жду возможности вскоре снова выйти на корт к вам!» — написал Джокович на личной странице в соцсетях.

