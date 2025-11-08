Определился окончательный состав Итогового турнира ATP в Турине после снятия Джоковича

Стал известен окончательный состав участников Итогового чемпионата ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия). Сегодня, 8 ноября, с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

Группа Джимми Коннорса: Карлос Алькарас (Испания), Тейлор Фриц (США), Алекс де Минор (Австралия), Лоренцо Музетти (Италия).

Группа Бьорна Борга: Янник Синнер (Италия), Александр Зверев (Германия), Бен Шелтон (США), Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Победителем Итогового чемпионата — 2024 является действующая первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который со счётом 6:4, 6:4 обыграл представителя США Тейлора Фрица.