Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определился окончательный состав Итогового турнира ATP в Турине после снятия Джоковича

Определился окончательный состав Итогового турнира ATP в Турине после снятия Джоковича
Комментарии

Стал известен окончательный состав участников Итогового чемпионата ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия). Сегодня, 8 ноября, с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

Группа Джимми Коннорса: Карлос Алькарас (Испания), Тейлор Фриц (США), Алекс де Минор (Австралия), Лоренцо Музетти (Италия).

Группа Бьорна Борга: Янник Синнер (Италия), Александр Зверев (Германия), Бен Шелтон (США), Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Победителем Итогового чемпионата — 2024 является действующая первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который со счётом 6:4, 6:4 обыграл представителя США Тейлора Фрица.

Материалы по теме
Новак Джокович выступил с обращением после снятия с Итогового турнира ATP — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android