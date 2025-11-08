Фото: Новак Джокович получил трофей за победу на турнире АТР-250 в Афинах

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович получил трофей за победу на турнире АТР-250 в Афинах (Греция). В решающем матче соревнований Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Джокович стал первым теннисистом, которому удалось одержать победу на турнире в Афинах. В 2025 году соревнования проводились впервые с рамках календаря АТР.

38-летний Джокович завоевал свой 101-й титул на турнирах АТР и второй в сезоне-2025. Ранее он одержал победу на турнире АТР-250 в Женеве (Швейцария).

По общему количеству титулов в карьере серб уступает лишь американцу Джимми Коннорсу (109) и швейцарцу Роджеру Федереру (103).