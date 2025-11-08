«Рада, что смогла сохранять стабильность». Рыбакина оценила свою игру в Эр-Рияде

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила своё выступление на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Рыбакина завоевала чемпионский титул, обыграв в финале соревнований белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

«Думаю, подача действительно очень помогла мне на этом турнире. Даже когда у меня были сложные моменты, в решающие эпизоды могла полагаться на хорошую подачу. Очень рада, что смогла сохранять стабильность более или менее на протяжении всех матчей. И, опять же, для меня это огромное достижение — суметь пройти весь турнир от начала до конца, показывая хороший уровень и не сильно проседая даже против лучших игроков. Так что да, я действительно, действительно счастлива», – сказала Рыбакина в интервью Tennis Channel.