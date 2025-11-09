Скидки
Рыбакина — о подготовке к матчам в Эр-Рияде: мы не делали ничего экстремального

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как проходила её подготовка к матчам на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде. Рыбакина одержала победу, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

– Игрок, который даже не был квалифицирован, теперь держит трофей в конце недели. Мы все видим, какой огромный труд ты вложила. Может, расскажешь немного, что происходило за пределами корта — о тяжёлой работе, трудностях, жертвах, что всё это теперь для тебя значит?
– Физически, конечно, было нелегко, потому что много играла и путешествовала. Но мы старались делать по минимуму из того, что могли. Я не проводила слишком много времени на корте, но мы старались сделать тренировки максимально эффективными за короткое время. Также старалась поддерживать физическую форму. Мы не делали ничего экстремального, потому что матчи начинались очень быстро. Думаю, с командой всё хорошо организовали: делали качественное восстановление, упражнения, которые помогали мне не ухудшить состояние, особенно с плечом. Так что да, полагаю, мы отлично справились, учитывая обстоятельства, – сказала Рыбакина в интервью Tennis Channel.

