Фото: Елена Рыбакина с трофеем Итогового турнира WTA — 2025

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получила титул за победу на Итоговом чемпионате WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Рыбакина впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат WTA. Этот титул стал 11-м в карьере теннисистки, третьим — в 2025 году.

Рыбакина прошла турнир без поражений. Она одержала три победы на групповом этапе соревнований, обыграв американку Аманду Анисимову (6:3, 6:1), польку Игу Швёнтек (3:6, 6:1, 6:0), россиянку Екатерину Александрову (6:4, 6:4). В полуфинале турнира она оказалась сильнее американки Джессики Пегулы (4:6, 6:3, 6:4).

