Президент Казахстана поздравил Рыбакину с победой на Итоговом и наградил её орденом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил теннисистку Елену Рыбакину с победой на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале спортсменка обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Вы показали мастерство высочайшего класса и несгибаемую волю к победе на престижном турнире, который, по сути, подводит итоги теннисного года. Выражаю вам искреннюю благодарность и сердечно поздравляю с этим великолепным достижением, которое останется в истории казахстанского и мирового тенниса.

По случаю этого спортивного триумфа и в знак признательности за весомый вклад в развитие тенниса и его популяризацию в нашей стране мною подписан указ о награждении вас орденом «Барыс» III степени. Желаю вам благополучия, крепкого здоровья и новых спортивных достижений во благо Республики Казахстан!» – говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой президента Казахстана.

