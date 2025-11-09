Президент Казахстана поздравил Рыбакину с победой на Итоговом и наградил её орденом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил теннисистку Елену Рыбакину с победой на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале спортсменка обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

«Вы показали мастерство высочайшего класса и несгибаемую волю к победе на престижном турнире, который, по сути, подводит итоги теннисного года. Выражаю вам искреннюю благодарность и сердечно поздравляю с этим великолепным достижением, которое останется в истории казахстанского и мирового тенниса.

По случаю этого спортивного триумфа и в знак признательности за весомый вклад в развитие тенниса и его популяризацию в нашей стране мною подписан указ о награждении вас орденом «Барыс» III степени. Желаю вам благополучия, крепкого здоровья и новых спортивных достижений во благо Республики Казахстан!» – говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой президента Казахстана.