Соболенко впервые в карьере проиграла сет в матче, не взяв ни одного очка на тай-брейке
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере уступила на тай-брейке, не выиграв ни одного мяча, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Соболенко проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной в финале Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со счётом 3:6, 6:7 (0:7).
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 0
|
|7 7
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
В то же самое время Соболенко стала лидером WTA-тура по количеству побед на тай-брейках за отдельно взятый сезон с начала Открытой эры. За 2025 год она выиграла 22 тай-брейка.
В сезоне-2025 Арина Соболенко выиграла четыре турнира: US Open – 2025, «тысячники» в Мадриде и Майами, а также турнир WTA-500 в Брисбене.
