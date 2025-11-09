Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко впервые в карьере проиграла сет в матче, не взяв ни одного очка на тай-брейке

Соболенко впервые в карьере проиграла сет в матче, не взяв ни одного очка на тай-брейке
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере уступила на тай-брейке, не выиграв ни одного мяча, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Соболенко проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной в финале Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со счётом 3:6, 6:7 (0:7).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В то же самое время Соболенко стала лидером WTA-тура по количеству побед на тай-брейках за отдельно взятый сезон с начала Открытой эры. За 2025 год она выиграла 22 тай-брейка.

В сезоне-2025 Арина Соболенко выиграла четыре турнира: US Open – 2025, «тысячники» в Мадриде и Майами, а также турнир WTA-500 в Брисбене.

Материалы по теме
Рыбакина — чемпионка Итогового-2025! А ещё обладательница приза в $ 5 млн
Рыбакина — чемпионка Итогового-2025! А ещё обладательница приза в $ 5 млн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android