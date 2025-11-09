Соболенко впервые в карьере проиграла сет в матче, не взяв ни одного очка на тай-брейке

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере уступила на тай-брейке, не выиграв ни одного мяча, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Соболенко проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной в финале Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со счётом 3:6, 6:7 (0:7).

В то же самое время Соболенко стала лидером WTA-тура по количеству побед на тай-брейках за отдельно взятый сезон с начала Открытой эры. За 2025 год она выиграла 22 тай-брейка.

В сезоне-2025 Арина Соболенко выиграла четыре турнира: US Open – 2025, «тысячники» в Мадриде и Майами, а также турнир WTA-500 в Брисбене.