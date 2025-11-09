Скидки
Стефанос Циципас вышел на награждение Новака Джоковича титулом турнира в Афинах

Комментарии

34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас присутствовал на финальном матче турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция), в котором играли 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и восьмая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти. Джокович выиграл со счётом 4:6, 6:3, 7:5. Циципас принял участие в церемонии награждения.

Афины. Финал
08 ноября 2025, суббота. 18:10 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Фото: Кадр из трансляции

«На этой неделе Греция принимала свой первый турнир ATP с 1994 года, первый при моей жизни. Хотя я не смог принять в нём участие, было приятно наблюдать за триумфом Новака, который стал первым теннисистом, выигравшим титул в 20 разных странах», — написал Циципас на личной странице в соцсетях.

