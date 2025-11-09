Стефанос Циципас вышел на награждение Новака Джоковича титулом турнира в Афинах

34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас присутствовал на финальном матче турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция), в котором играли 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и восьмая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти. Джокович выиграл со счётом 4:6, 6:3, 7:5. Циципас принял участие в церемонии награждения.

Фото: Кадр из трансляции

«На этой неделе Греция принимала свой первый турнир ATP с 1994 года, первый при моей жизни. Хотя я не смог принять в нём участие, было приятно наблюдать за триумфом Новака, который стал первым теннисистом, выигравшим титул в 20 разных странах», — написал Циципас на личной странице в соцсетях.