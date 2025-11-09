Джокович стал самым возрастным победителем турнира АТР

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным теннисистом, которому удалось завоевать титул на турнире АТР. В финале турнира в Афинах (Греция) Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 4:6, 6:3, 7:5.
Джокович одержал победу на турнире в возрасте 38 лет и 5 месяцев. Ниже приведён список самых возрастных побед на турнирах АТР-тура:
Новак Джокович (Сербия) – 38 лет 5 месяцев (Афины-2025);
Гаэль Монфис (Франция) – 38 лет 4 месяца (Окленд-2025);
Роджер Федерер (Швейцария) – 38 лет 2 месяца (Базель-2019);
Новак Джокович (Сербия) – 38 лет 2 дня (Женева-2025);
Роджер Федерер (Швейцария) – 37 лет 10 месяцев (Галле-2019);
Фелисьяно Лопес (Испания) – 37 лет 9 месяцев (Лондон-2019).
Титул на турнире в Афинах стал для Джоковича 101-м в профессиональной теннисной карьере в рамках АТР-тура.
