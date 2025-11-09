Скидки
Новак Джокович опубликовал пост после победы на турнире в Афинах

Новак Джокович опубликовал пост после победы на турнире в Афинах
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о своей победе на турнире в Афинах (Греция). В решающем матче турнира он победил итальянца Лоренцо Музетти со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Афины. Финал
08 ноября 2025, суббота. 18:10 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Я посвящаю эту победу замечательным людям Греции. Вы поддерживаете меня, поддерживаете теннис, вы заставили меня почувствовать себя как дома. Огромная благодарность всем, кто сделал этот новый турнир таким особенным. Спасибо вам за всё

Лоренцо — это была эпическая битва. Поздравляю с невероятным выступлением и отличным турниром. Продолжай в том же духе — у тебя большое будущее», — написал Джокович на личной странице в социальной сети X.

Титул на турнире в Афинах стал для Джоковича 101-м в профессиональной теннисной карьере в рамках АТР-тура.

