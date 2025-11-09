Расписание матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 9 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 9 ноября, в Турине (Италия) начнётся розыгрыш Итогового турнира ATP. Матчи пройдут в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Группа Джимми Коннорса/Группа Бьорна Борга. Расписание 9 ноября (время московское):

16:00. Карлос Алькарас (Испания) — Алекс де Минор (Австралия).

22:30. Бен Шелтон (США) — Александр Зверев (Германия).

Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Группа Питера Флеминга. Расписание на 9 ноября (время московское):