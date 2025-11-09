Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост после поражения в финале Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Соболенко проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 6:7 (0:7).
|1
|2
|3
|
|6 0
|
|7 7
«Что за турнир. Это не тот результат, на который я надеялась, но я рада, что дошла до финала. Спасибо болельщикам за то, что они позволили мне почувствовать себя здесь желанным гостем, на этом стадионе такая особенная атмосфера. И спасибо моей команде, вы все лишили меня дара речи на корте. А если серьёзно, я действительно благодарна вам всем. Нам есть чем гордиться», — написала Соболенко на своей странице в социальных сетях.
В сезоне-2025 Арина Соболенко выиграла четыре турнира: US Open – 2025, «тысячники» в Мадриде и Майами, а также турнир WTA-500 в Брисбене.
- 9 ноября 2025
-
10:51
-
10:36
-
10:16
-
09:50
-
09:30
-
03:20
-
00:56
-
00:49
-
00:33
-
00:23
-
00:15
-
00:07
- 8 ноября 2025
-
23:55
-
23:51
-
23:33
-
23:19
-
23:01
-
22:47
-
22:47
-
22:34
-
22:31
-
22:17
-
22:05
-
21:59
-
21:58
-
21:42
-
21:33
-
21:29
-
21:20
-
21:13
-
21:01
-
20:51
-
19:58
-
19:50
-
19:29