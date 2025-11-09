Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост после поражения в финале Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Соболенко проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 6:7 (0:7).

«Что за турнир. Это не тот результат, на который я надеялась, но я рада, что дошла до финала. Спасибо болельщикам за то, что они позволили мне почувствовать себя здесь желанным гостем, на этом стадионе такая особенная атмосфера. И спасибо моей команде, вы все лишили меня дара речи на корте. А если серьёзно, я действительно благодарна вам всем. Нам есть чем гордиться», — написала Соболенко на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2025 Арина Соболенко выиграла четыре турнира: US Open – 2025, «тысячники» в Мадриде и Майами, а также турнир WTA-500 в Брисбене.