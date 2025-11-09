Скидки
«Раз в год и палка стреляет». Соболенко эмоционально высказалась после матча с Рыбакиной

Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко эмоционально высказалась после поражения в матче за титул Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Соболенко проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 6:7 (0:7).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Раз в год и палка стреляет, #####», — сказала Соболенко в слезах после поражения.

Фото: скриншот из трансляции

Соболенко во второй раз в карьере проиграла в финале Итогового турнира, она также потерпела поражение в 2022 году от француженки Каролин Гарсии. В сезоне-2025 Арина выиграла четыре турнира: US Open – 2025, «тысячники» в Мадриде и Майами, а также турнир WTA-500 в Брисбене.

