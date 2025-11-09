Кэхилл — о сотрудничестве с Синнером: если он захочет, я останусь

Австралийский тренер Даррен Кэхилл рассказал о продолжении сотрудничества с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Я человек слова, мы заключили договор на Уимблдоне. Моё будущее в его руках: если он захочет, я останусь», — приводит слова Кэхилла Джованни Пелаццо.

Ранее стало известно, что Кэхилл продолжит работу с Синнером в 2026 году. Австралиец будет путешествовать меньше по собственной просьбе.

Ранее Синнер стал участником Итогового чемпионата ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия). Итальянец является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале он со счётом 6:4, 6:4 обыграл представителя США Тейлора Фрица.