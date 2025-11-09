Скидки
Теннис

Рыбакина: лучшего завершения сезона я не могла представить

Рыбакина: лучшего завершения сезона я не могла представить
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала пост после победы на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде. Рыбакина одержала победу, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Что за неделя! Спасибо моей команде, моей семье, спонсорам и всем, кто верил в меня. Так горжусь тем, как далеко мы прошли. Большое спасибо организаторам за такое мероприятие и невероятную атмосферу! Лучшего завершения сезона я не могла представить», — написала Рыбакина на своей странице в социальных сетях.

Рыбакина впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат WTA. Этот титул стал 11-м в карьере теннисистки, третьим — в 2025 году.

Комментарии
