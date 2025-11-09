Карлос Алькарас — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
Поделиться
Сегодня, 9 ноября, в Турине (Италия) состоится матч Итогового турнира WTA – 2025, в котором вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором (седьмой номер рейтинга). Встреча начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
09 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Алекс де Минор
А. де Минор
Алькарас ведёт 4-0 по личным встречам (1-0 на харде). Он обыгрывал де Минора на грунте Барселоны в 2022 и 2025 годах, на траве Лондона в 2023-м и на крытом харде в Роттердаме-2025. Матчи в Лондоне и Роттердаме были финалами турниров, кстати говоря.
Победителем Итогового чемпионата — 2024 является действующая первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который со счётом 6:4, 6:4 обыграл представителя США Тейлора Фрица.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 ноября 2025
-
12:28
-
11:53
-
11:45
-
10:51
-
10:36
-
10:16
-
09:50
-
09:30
-
03:20
-
00:56
-
00:49
-
00:33
-
00:23
-
00:15
-
00:07
- 8 ноября 2025
-
23:55
-
23:51
-
23:33
-
23:19
-
23:01
-
22:47
-
22:47
-
22:34
-
22:31
-
22:17
-
22:05
-
21:59
-
21:58
-
21:42
-
21:33
-
21:29
-
21:20
-
21:13
-
21:01
-
20:51