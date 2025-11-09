Скидки
Карлос Алькарас — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Сегодня, 9 ноября, в Турине (Италия) состоится матч Итогового турнира WTA – 2025, в котором вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором (седьмой номер рейтинга). Встреча начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
09 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Алекс де Минор
Австралия
Алькарас ведёт 4-0 по личным встречам (1-0 на харде). Он обыгрывал де Минора на грунте Барселоны в 2022 и 2025 годах, на траве Лондона в 2023-м и на крытом харде в Роттердаме-2025. Матчи в Лондоне и Роттердаме были финалами турниров, кстати говоря.

Победителем Итогового чемпионата — 2024 является действующая первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который со счётом 6:4, 6:4 обыграл представителя США Тейлора Фрица.

