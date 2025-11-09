Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова прокомментировала победу на Итоговом турнире WTA в парном разряде

Вероника Кудерметова прокомментировала победу на Итоговом турнире WTA в парном разряде
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу на Итоговом турнире WTA — 2025 в парном разряде. В финале соревнований она в паре с бельгийкой Элисе Мертенс одержала победу над дуэтом Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия) со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Финал
08 ноября 2025, суббота. 16:10 МСК
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		1
7 7 		6
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова

«Спасибо моей партнёрше Элисе. Я так счастлива, что мы играем вместе, на одной стороне корта. Надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе. Также я хотела бы сказать спасибо своей команде. Иногда они помогают нам, иногда нет, но они всегда здесь, с нами, так что спасибо вам», — сказала Кудерметова после матча.

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс во второй раз в карьере выиграли Итоговый турнир WTA вместе. Ранее они завоёвывали трофей в 2022 году. Это их второй титул в нынешнем сезоне после победы на Уимблдоне-2025.

Материалы по теме
Кудерметова вновь выиграла Итоговый в паре! Это её второй большой титул в сезоне
Кудерметова вновь выиграла Итоговый в паре! Это её второй большой титул в сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android