Вероника Кудерметова прокомментировала победу на Итоговом турнире WTA в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу на Итоговом турнире WTA — 2025 в парном разряде. В финале соревнований она в паре с бельгийкой Элисе Мертенс одержала победу над дуэтом Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия) со счётом 7:6 (7:4), 6:1.
«Спасибо моей партнёрше Элисе. Я так счастлива, что мы играем вместе, на одной стороне корта. Надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе. Также я хотела бы сказать спасибо своей команде. Иногда они помогают нам, иногда нет, но они всегда здесь, с нами, так что спасибо вам», — сказала Кудерметова после матча.
Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс во второй раз в карьере выиграли Итоговый турнир WTA вместе. Ранее они завоёвывали трофей в 2022 году. Это их второй титул в нынешнем сезоне после победы на Уимблдоне-2025.
