Рыбакина — о ситуации с директором WTA: предпочитаю оставить этот вопрос между нами

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина объяснила, почему не стала фотографироваться с генеральным директором WTA Поршей Арчер на церемонии награждения Итогового турнира WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я предпочитаю оставить этот вопрос между нами. Думаю, что мы все делаем свою работу. У нас была возможность поговорить, но в конце концов этого так и не произошло», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В начале 2025 года стало известно, что тренер Рыбакиной Стефано Вуков был отстранён от работы в WTA за нарушение кодекса этики. В конце 2024-го она сообщила о прекращении сотрудничества с Вуковым, однако в январе 2025-го вернула его в свою команду. В августе с Вукова было снято отстранение.