Турсунов — Рыбакиной: срочно избавляйся от Стефано Вукова! Он угробит твою карьеру
Поделиться
Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов иронично высказался о сотрудничестве Елены Рыбакиной и Стефано Вукова после победы теннисистки на Итоговом турнире WTA. Он саркастически высказал мнение некоторых поклонников Елены, которые призывали её сменить наставника из-за результатов и обвинений в ментальном насилии.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 0
|
|7 7
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Елена Рыбакина! Срочно избавляйся от Стефано Вукова! Он угробит твою карьеру!» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.
Вчера, 9 ноября, Рыбакина одержала победу на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде. В матче за титул она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 7:6 (7:0).
Материалы по теме
Комментарии
- 9 ноября 2025
-
13:59
-
13:49
-
13:07
-
12:58
-
12:28
-
11:53
-
11:45
-
10:51
-
10:36
-
10:16
-
09:50
-
09:30
-
03:20
-
00:56
-
00:49
-
00:33
-
00:23
-
00:15
-
00:07
- 8 ноября 2025
-
23:55
-
23:51
-
23:33
-
23:19
-
23:01
-
22:47
-
22:47
-
22:34
-
22:31
-
22:17
-
22:05
-
21:59
-
21:58
-
21:42
-
21:33
-
21:29