Теннис

Турсунов — Рыбакиной: срочно избавляйся от Стефано Вукова! Он угробит твою карьеру

Комментарии

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов иронично высказался о сотрудничестве Елены Рыбакиной и Стефано Вукова после победы теннисистки на Итоговом турнире WTA. Он саркастически высказал мнение некоторых поклонников Елены, которые призывали её сменить наставника из-за результатов и обвинений в ментальном насилии.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Елена Рыбакина! Срочно избавляйся от Стефано Вукова! Он угробит твою карьеру!» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

Вчера, 9 ноября, Рыбакина одержала победу на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде. В матче за титул она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

