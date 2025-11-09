Турсунов — Рыбакиной: срочно избавляйся от Стефано Вукова! Он угробит твою карьеру

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов иронично высказался о сотрудничестве Елены Рыбакиной и Стефано Вукова после победы теннисистки на Итоговом турнире WTA. Он саркастически высказал мнение некоторых поклонников Елены, которые призывали её сменить наставника из-за результатов и обвинений в ментальном насилии.

«Елена Рыбакина! Срочно избавляйся от Стефано Вукова! Он угробит твою карьеру!» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

Вчера, 9 ноября, Рыбакина одержала победу на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде. В матче за титул она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 7:6 (7:0).