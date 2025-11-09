Скидки
Теннис

ATP раскрыла, какие турниры игроки признали лучшими в 2025 году

ATP раскрыла, какие турниры игроки признали лучшими в 2025 году
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) раскрыла лучшие турниры в 2025 году, по мнению игроков. С помощью опроса были выбраны турниры в категориях ATP-250, ATP-500 и ATP-1000 («Мастерс»).

ATP-250 – Бостад, Швеция (чемпион — Лучано Дардери).
ATP-500 – Доха, Катар (чемпион — Андрей Рублёв).
ATP-1000 – Цинциннати, США (чемпион — Карлос Алькарас).

Отметим, что впервые с 2014 года в категории ATP-1000 не был выбран Индиан-Уэллс.

Сегодня, 9 ноября, стартует заключительный турнир сезона — Итоговый чемпионат ATP. Победителем Итогового чемпионата — 2024 является действующая первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который со счётом 6:4, 6:4 обыграл представителя США Тейлора Фрица.

