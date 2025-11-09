Циципас: мне понравилось наблюдать за триумфом Новака Джоковича в Афинах
34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост по итогам турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция).
Афины. Финал
08 ноября 2025, суббота. 18:10 МСК
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
9
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
«На этой неделе в Греции состоялся первый с 1994 года турнир ATP, первый в моей жизни. Хотя я и не смог принять в нём участие, мне понравилось находиться на корте и наблюдать за триумфом Новака Джоковича, который стал первым теннисистом, завоевавшим титул в 20 разных странах», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.
Чемпионом турнира стал 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. В финале он обыграл итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5.
