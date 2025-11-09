Скидки
Циципас: мне понравилось наблюдать за триумфом Новака Джоковича в Афинах

Циципас: мне понравилось наблюдать за триумфом Новака Джоковича в Афинах
Комментарии

34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост по итогам турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция).

Афины. Финал
08 ноября 2025, суббота. 18:10 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«На этой неделе в Греции состоялся первый с 1994 года турнир ATP, первый в моей жизни. Хотя я и не смог принять в нём участие, мне понравилось находиться на корте и наблюдать за триумфом Новака Джоковича, который стал первым теннисистом, завоевавшим титул в 20 разных странах», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Чемпионом турнира стал 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. В финале он обыграл итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

